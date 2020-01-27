«Тоттенхэм» готов обменяться с «Миланом» игроками, чтобы приобрести Пёнтека

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек всё ещё может оказаться в чемпионате Англии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттер-аккаунте.
По информации источника, «Тоттенхэм Хотспур» продолжает вести переговоры с «Миланом» относительно приобретения польского форварда. Сообщается, что английский клуб не намерен платить более € 28-30 млн, но готов обменять одного из своих игроков в лице Эрика Ламелы, Виктора Ваньямы или Хуана Фойта.
Ранее появилась информация, что на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико».
Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти) и не отметился результативными передачами.
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