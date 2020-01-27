Бен-Арфа близок к переходу в «Вальядолид». Хавбек полгода без клуба

Бывший полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа с большой вероятностью продолжит карьеру в испанской Примере.



Как сообщает Mundo Deportivo, 32-летний футболист близок к переходу в «Вальядолид». Источники в клубе утверждают, что сделка завершена на 95%. Ожидается, что стороны заключат контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. При этом «Вальядолиду» Атем достанется бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента.



Бен-Арфа пребывает без клуба с лета, когда истёк его контракт с «Ренном», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее хавбек также выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити» и «Пари Сен-Жермен». С 2007 по 2015 год Атем вызывался в сборную Франции.

На Бен-Арфа претендуют два клуба Лиги 1. Он без команды с лета