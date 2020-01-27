Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Краневиттер перешёл в «Монтеррей» свободным агентом

Краневиттер перешёл в «Монтеррей» свободным агентом
Футбол / Прочие турниры 0

«Монтеррей» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

Подробности соглашения с 26-летним аргентинским футболистом не разглашаются. Отмечается, что к мексиканскому клубу Матиас присоединился на правах свободного агента. Таким образом, «Монтеррей» заполучил игрока бесплатно, в то время как ранее сообщалось, что трансфер будет осуществлён в формате покупки и «Зенит» получит за хавбека € 7 млн.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020