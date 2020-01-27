Краневиттер перешёл в «Монтеррей» свободным агентом

«Монтеррей» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.



Подробности соглашения с 26-летним аргентинским футболистом не разглашаются. Отмечается, что к мексиканскому клубу Матиас присоединился на правах свободного агента. Таким образом, «Монтеррей» заполучил игрока бесплатно, в то время как ранее сообщалось, что трансфер будет осуществлён в формате покупки и «Зенит» получит за хавбека € 7 млн.



Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера