«Лидс» арендовал Огустена у «РБ Лейпциг». Первую часть сезона форвард провёл в «Монако»

Нападающий «РБ Лейпциг» Жан-Кевин Огустен перешёл в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.
22-летний футболист присоединился к «павлинам» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешней кампании. При этом не уточняется, была ли прописана в договоре опция выкупа.
В первой половине нынешнего сезона Огустен играл в аренде за «Монако», в составе которого принял участие в 10 матчах французской Лиги 1 и не отметился ни одним результативным действием.
Форвард является воспитанником «Пари Сен-Жермен», цвета которого защищал с 2014 по 2017 год. Затем он перебрался в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила € 16 млн.
«Лидс», набрав 52 очка в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая лишь «Вест Бромвич Альбион» (53).
Фото: Официальный сайт ФК «Лидс Юнайтед»
- 27 января 2020
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:57Сергей Юран возглавил «Химки» Эксклюзив
-
13:51
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
11:37
-
11:19
-
11:18
-
10:54
-
10:54
-
10:42
-
10:18