«Лидс» арендовал Огустена у «РБ Лейпциг». Первую часть сезона форвард провёл в «Монако»

Нападающий «РБ Лейпциг» Жан-Кевин Огустен перешёл в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.



22-летний футболист присоединился к «павлинам» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешней кампании. При этом не уточняется, была ли прописана в договоре опция выкупа.



В первой половине нынешнего сезона Огустен играл в аренде за «Монако», в составе которого принял участие в 10 матчах французской Лиги 1 и не отметился ни одним результативным действием.



Форвард является воспитанником «Пари Сен-Жермен», цвета которого защищал с 2014 по 2017 год. Затем он перебрался в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила € 16 млн.



«Лидс», набрав 52 очка в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая лишь «Вест Бромвич Альбион» (53).

Фото: Официальный сайт ФК «Лидс Юнайтед»