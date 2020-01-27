«Спартак» объявил о продлении контракта с Ребровым
Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Артёмом Ребровым.
Новое соглашение красно-белых с 35-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2020/2021.
Ребров перешёл в «Спартак» из ярославского «Шинника» в 2011 году. За московский клуб голкипер провёл более 100 матчей. В составе красно-белых Артём становился чемпионом России и завоёвывал Суперкубок страны. За сборную России провёл 1 матч в 2015 году.
В нынешнем сезоне Ребров принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, в котором пропустил 2 гола. В Кубке страны игрок также провёл одну встречу, в которой сумел сохранить ворота сухими.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Ещенко: дед в «Спартаке» — Ребров, конечно. Не видно, что ли, по лицу?
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