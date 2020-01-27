Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Фейеноорд»

«Фейеноорд» объявил о подписании Роберта Боженика из «Жилины», сообщается на официальном сайте клуба.
Переговоры с 20-летним игроком завершились в минувшие выходные. Футболист прибыл в Нидерланды и успешно прошёл медицинское обследование. Контракт форварда сборной Словакии с «Фейеноордом» рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что на Роберта Боженика претендуют ЦСКА и «Гамбург». «Армейцы» были готовы предложить за форварда € 6 млн, в то время как предложение немецкого клуба составило € 3 млн. Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявлял о готовности расстаться с Робертом за € 5 млн. При этом на этой прошлой недели была информация, что игрок согласовал контракт с «Гамбургом».
Боженик является воспитанником «Жилины» и защищал цвета клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах словацкой Суперлиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.
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