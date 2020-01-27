Осорио: я такой же сильный, как медведь!

Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился мнением о России, а также немного рассказал о себе.

«Россия — очень большая страна, за время долгих перелётов я хорошо это понял. Первая мысль при виде снега у меня была: „Вау! Какая красота!» Ничего подобного я прежде не видел.



Самая большая сложность, с которой я столкнулся в Петербурге, — это холодная погода. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских «+10» в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год «+30».



Моё любимое блюдо венесуэльской кухни — арепа. Это такая лепёшка из кукурузного теста с самыми разными начинками: мясом, курицей — чем угодно. Я больше всего люблю арепу с курицей и сыром. Я скучаю по ней в России. Это одно из самых типичных угощений у меня на родине, мне её очень не хватает. Дома арепу я иногда делаю. Главный повар в семье — моя жена, но иногда я готовлю что-нибудь специально для неё. Моё коронное блюдо — белая рыба. Делаю так, что пальчики оближешь!



Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом». В клубе меня называют просто Осо, сокращая фамилию. По-испански это «медведь», и я такой же сильный! Кто сильнее, медведь или лев? Лев сильнее. Всегда!» — сказал Осорио в интервью пресс-службе клуба.