Конте обратился к врачам из-за тахикардии после матча «Интер» — «Кальяри»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте тяжело перенёс упущенную победу в матче 21-го тура итальянской Серии с «Кальяри» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, в компенсированное время встречи с поля был удалён нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, а через одну минуту красную карточку получил резервный голкипер Томассо Берни. После этого Конте выбежал на поле и вступил в перепалку с главным арбитром встречи.



По информации источника, Конте не принял участия в послематчевой пресс-конференции, так как обратился за помощью к медицинскому штабу «Интера» из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений 50-летнего специалиста превысила 100 ударов в минуту.



«Интер», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (31) — шестое.

«Интер» в третий раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии, поделив очки с «Кальяри»