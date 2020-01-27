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Конте обратился к врачам из-за тахикардии после матча «Интер» — «Кальяри»

Конте обратился к врачам из-за тахикардии после матча «Интер» — «Кальяри»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте тяжело перенёс упущенную победу в матче 21-го тура итальянской Серии с «Кальяри» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в компенсированное время встречи с поля был удалён нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, а через одну минуту красную карточку получил резервный голкипер Томассо Берни. После этого Конте выбежал на поле и вступил в перепалку с главным арбитром встречи.

По информации источника, Конте не принял участия в послематчевой пресс-конференции, так как обратился за помощью к медицинскому штабу «Интера» из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений 50-летнего специалиста превысила 100 ударов в минуту.

«Интер», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (31) — шестое.

«Интер» в третий раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии, поделив очки с «Кальяри»
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