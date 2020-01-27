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Агент Хакими: «Бавария» — большой клуб, но с нами никто не связывался

Агент Хакими: «Бавария» — большой клуб, но с нами никто не связывался
Футбол / Испания 0

Алехандро Камано, агент марокканского защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, прокомментировал информацию о том, что его подопечным интересуется мюнхенская «Бавария».

«Бавария» является большим клубом, но мы ничего не знаем об их интересе. Могу заверить вас, что никто из «Баварии» с нами не связывался", — приводит слова Камано Spox.

В настоящее время 21-летний Хакими выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах чемпионата Германии (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал шесть результативных передачач, а также получил 3 жёлтые карточки. Контракт футболиста с мадридским «Реалом» действует до лета 2022 года.

Хакими: не знаю, что произойдёт в будущем, но я всегда мечтал играть в «Реале»
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