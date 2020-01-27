Шкурин будет выступать за ЦСКА под 99-м номером до конца сезона

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин будет выступать под 99-м номером до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте «армейцев».



Напомним, ранее Шкурин взял 11-й номер в ЦСКА. Сообщается, что в связи с особенностями регламента 20-летний нападающий не сможет играть под выбранным номером до конца сезона, так как он уже был задействован Лукасом Сантосом.



«До лета нападающий будет выступать под номером „99“, под которым клуб заявит его на чемпионат и Кубок России», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Шкурин перешёл в ЦСКА в начале января 2020 года. Белорусский форвард заключил с «армейцами» контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний форвард является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 мяч).

Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА