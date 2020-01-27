А. Ребров: огромное количество спортсменов после окончания карьеры теряются и спиваются

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о жизни спортсменов после завершения профессиональной карьеры.

«После очередной продуктивной и, как всегда, интересной встречи с Андреем Сидельниковым на тренировочном сборе задумался вот о чём. Огромное количество спортсменов после завершения карьеры просто не знают, куда деть себя. Тыркаются как слепые котята и, как правило, быстро растрачивают накопленный капитал, теряются, а в худшем случае даже спиваются.

Думаю, что мне ещё удастся поиграть на высоком уровне годик-другой, сил и желания слава Богу вагон! Однако, я задумываюсь о том, как сложится моя жизнь дальше. Со мной сквозь года шла мысль о том, что главное — найти себя.

Сначала «на путь истинный» меня наставлял мой главный учитель — мой отец. Он всегда повторял мне слова о том, что футбол — это хорошо, однако он не вечен и для дальнейшей жизни мне обязательно нужно получить профессию. И пусть, ветеринар из меня не получится, однако фундаментальное, высшее образование у меня есть, даже два.

Вторым моим учителем в этом вопросе была и остается моя любимая жена, которая постоянно «толкала» меня к новым знаниям, мотивировала увидеть, изучить, прочитать, чтобы в дальнейшем стать лучше, интеллектуально богаче, более развитым.

Ну и третьим, я готов назвать как раз Андрея Сидельникова. Именно его «пинок» и профессиональный курс является шаблоном, руководством к дальнейшему действию, которое я с радостью принял.

Подытожить написанное выше можно советом молодым: работайте над собой ежедневно. Развивайтесь не только как игрок, но и как личность. Учитесь! И тогда вы обязательно сможете найти себя в дальнейшем. В футбол вечно никто не играет. Поэтому, чем раньше вы начнёте задумываться над жизнью после карьеры, тем проще будет этот переход и никаких страхов.

А вы готовы ответить себе: «Чем я буду заниматься после окончания профессиональной карьеры?» Если нет, задайте. И я хочу верить что ответ найдётся!" — написал Ребров в своём «инстаграме».