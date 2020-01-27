«Севилья» согласовала условия контракта с Сусо

«Севилья» договорилась с испанским полузащитником «Милана» Сусо, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2024 года. Ожидается, что «Севилья» арендует хавбека с обязательством выкупа за € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. В нём были заинтересованы такие команды, как «Валенсия», «Рома», «Хетафе» и мадридский «Атлетико».



В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до лета 2022 года.