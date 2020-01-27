«Севилья» согласовала условия контракта с Сусо
«Севилья» договорилась с испанским полузащитником «Милана» Сусо, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2024 года. Ожидается, что «Севилья» арендует хавбека с обязательством выкупа за € 20 млн.
Ранее сообщалось, что Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. В нём были заинтересованы такие команды, как «Валенсия», «Рома», «Хетафе» и мадридский «Атлетико».
В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до лета 2022 года.
«Севилья» купила 18-летнего нападающего «Баварии»
Читайте также
- 27 января 2020
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:41
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:57Сергей Юран возглавил «Химки» Эксклюзив
-
13:51
Партнерский контент