Три воспитанника академии «Динамо» заключили профессиональные контракты с клубом

«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании профессиональных контрактов с тремя воспитанниками академии клуба. Соглашения с московским клубом заключили голкипер Денис Давыдов, защитник Леон Зайдензаль и полузащитник Олег Донсков. Сроки действия контрактов не сообщаются.



«Ребята полностью заслужили предложение контракта со стороны клуба. Прежде всего своими выступлениями за нашу академию и юношескую сборную России. На сегодняшний день это та прослойка ребят, с которыми мы рекомендовали заключить трудовые договоры. Мы гордимся тем, что наша академия на регулярной основе поставляет талантливых футболистов в молодёжный состав. В этом суть нашей работы. Продолжим следовать в заданном направлении. Хочется поздравить Дениса, Леона и Олега с началом нового этапа в их жизни и пожелать дальнейшего прогресса, всегда добиваться намеченных целей и двигаться только вперёд!» — отметил директор академии «Динамо» Александр Кузнецов.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.