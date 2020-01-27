«Наполи» предложил € 21 млн за форварда СПАЛа

Неаполитанский «Наполи» проявляет интерес к нападающему феррарского СПАЛа Андреа Петанье, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, радзурри предложили за форварда € 21 млн, а также ещё некоторую сумму в качестве бонусов. СПАЛ не хочет продавать игрока и надеется удержать его до окончания сезона-2019/2020. Поэтому форвард может перейти в «Наполи» сейчас и доиграть сезон в СПАЛе на правах аренды.

Петанья перешёл в СПАЛ летом 2019 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.