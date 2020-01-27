«Нефтехимик» объявил о заключении контрактов с хавбеками «Рубина» и «Тамбова»

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с тремя футболистами. Состав команды из Нижнекамска пополнили полузащитник «Рубина» Роман Акбашев, хавбек «Тамбова» Данил Клёнкин и защитник «Авангарда» Алан Лелюкаев. Сроки действия соглашений не сообщаются.



Акбашев стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в одном матче в составе казанского клуба. Клёнкин сыграл в 3 очками трёх матчах за «Тамбов» в текущем сезоне, однако не сумел отметиться результативными действиями. Лелюкаев принял участие в 17 матчах за «Авангард» и сделал одну результативную передачу.



«Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на текущий момент является «Ротор».