Олдридж: Вернер был бы отличным вариантом для «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о трансферной политике мерсисайдской команды.



«Совершенствование машины, которой сейчас является „Ливерпуль“, — сложная задача, но маэстро трансферной политики Юрген Клопп и спортивный директор „Ливерпуля“ Майкл Эдвардс должны обдумать, что делать в летнее трансферное окно. Стоять на месте нельзя.



Кто знает, может, Салах и Мане соблазнятся, если ими заинтересуются „Реал“ и „Барселона“. Думаю, „Ливерпуль“ понимает это и уже рассматривает игроков на ключевые позиции. Вижу, как уходят Ловрен, Лаллана и Шакири. Думаю, Клопп захочет заменить их на молодых и голодных футболистов, которые впишутся в его схему.



Нападающий „РБ Лейпциг“ Тимо Вернер был бы отличным вариантом для „Ливерпуля“. Удача в том, что в настоящий момент любой игрок может захотеть стать частью истории успеха этой команды», — приводит слова Олдриджа Independent.ie.