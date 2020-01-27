«Вест Хэм» близок к трансферу хавбека сборной Чехии за € 20 млн
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в ближайшее время может завершить переговоры по трансферу полузащитника пражской «Славии» Томаша Соучека, утверждает The Guardian.
По данным источника, сделка может быть оформлена до конца января. Чешский клуб оценивает футболиста в € 20 млн. Прошлым летом хавбеком интересовался московский «Спартак», но игрок отказался перебираться в Россию.
В нынешнем сезоне 24-летний Соучек принял участие в 17 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока со «Славией» действует до лета 2024 года. За сборную Чехии он провёл 23 матча и забил три мяча.
«Вест Хэм Юнайтед», набрав 23 очка, занимает 17-е место в АПЛ.
«Челси» и «Вест Хэм» отказались платить за Чалова € 30 млн
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