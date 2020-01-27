«Барселона» всё ещё хочет купить Обамеянга, но опасается, что его цена превысит € 60 млн

«Барселона» по-прежнему надеется приобрести габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает The Telegraph.

По данным источника, каталонский клуб рассчитывает приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но опасается, что цена может превысить € 60 млн из-за поздних переговоров. Обамеянг готов перебраться в «Барселону», но «Арсенал» не хочет его отпускать.

Если «Барселона» не сумеет договориться по трансферу габонца, то клуб попробует приобрести нападающего «Валенсии» Родриго Морено.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором 14 забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.