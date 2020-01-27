«Барселона» всё ещё хочет купить Обамеянга, но опасается, что его цена превысит € 60 млн
«Барселона» по-прежнему надеется приобрести габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает The Telegraph.
По данным источника, каталонский клуб рассчитывает приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но опасается, что цена может превысить € 60 млн из-за поздних переговоров. Обамеянг готов перебраться в «Барселону», но «Арсенал» не хочет его отпускать.
Если «Барселона» не сумеет договориться по трансферу габонца, то клуб попробует приобрести нападающего «Валенсии» Родриго Морено.
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором 14 забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.
Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»
Читайте также
- 27 января 2020
-
21:14
-
21:09
-
20:43
-
20:39
-
20:23
-
20:22
-
20:03
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:41
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
Партнерский контент