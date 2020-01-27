«Лион» объявил о договорённости с «Гертой» по трансферу Тусара
Полузащитник «Лиона» Лука Тусар перешёл в берлинскую «Герту», сообщает официальный сайт французского клуба.
Сумма трансфера составила € 25 млн. До окончания сезона-2019/2020 футболист будет выступать за «Лион» на правах аренды.
Тусар перешёл в «Лион» летом 2015 года из «Валансьена». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (в 14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Сыграл 14 матчей за молодёжную сборную Франции U21.
«Герта», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
«Герта» работает над трансферами Гётце и Дракслера
Читайте также
- 27 января 2020
-
21:14
-
21:09
-
20:43
-
20:39
-
20:23
-
20:22
-
20:03
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:41
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
Партнерский контент