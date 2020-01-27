«Лион» объявил о договорённости с «Гертой» по трансферу Тусара

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар перешёл в берлинскую «Герту», сообщает официальный сайт французского клуба.

Сумма трансфера составила € 25 млн. До окончания сезона-2019/2020 футболист будет выступать за «Лион» на правах аренды.

Тусар перешёл в «Лион» летом 2015 года из «Валансьена». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (в 14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Сыграл 14 матчей за молодёжную сборную Франции U21.

«Герта», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020