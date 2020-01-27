Руководство Красноярского края недовольно высокими зарплатами игроков «Енисея»

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выразил недовольство размером зарплат футболистов «Енисея».

«Взятые предыдущим руководством ФК «Енисей» обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020 года. И теперь её уровень составляет от 800 тыс. до 1,4 млн рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17-м месте из 20.

Для контроля за соблюдением клуба финансовой дисциплины, а также для координации работы наших профессиональных клубов и спортивных школ, мы поменяли систему правления. Теперь у клубов есть один учредитель – это Центр спортивной подготовки, в нём создан специальный отдел, который займётся этими задачами», — приводит слова Ростовцева Телеканал ТВК.

Ростовцева поддержал Губернатор края Александр Усс: «Конечно, такие заработные платы футболистам без соответствующего результата – нонсенс».