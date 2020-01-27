Орлов: у Исламхана нет шансов зацепиться за «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника Бауыржана Исламхана, находившегося на просмотре в «Зените», в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург» (3:6).
«Исламхан — уже состоявшийся футболист. Ему 26, а в феврале исполняется 27 лет. То есть переучить его невозможно. Какова его перспектива для игры в европейский футбол? Пока он играет в казахстанский футбол, или в футбол ФНЛ, или в футбол российской команды. Он получает мяч, затем осматривается вокруг, а после делает пас. Но это же сколько времени уходит! Когда он был под прессингом, он три раза терял мяч. Исламхан принимает решение, когда получает мяч, а важно иметь решение перед тем, как получаешь мяч. У него нет стремления играть в одно касание, а это — игра больших мастеров, игра всей элиты европейского футбола. А он показывает старый футбол, так уже не играют в больших командах, где Лига чемпионов. Поэтому при всём уважении к Исламхану уверен, что шансов зацепиться за «Зенит» у него нет. Сейчас он улетел в Казахстан», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
- 27 января 2020
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