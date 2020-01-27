ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна» Кабо

Полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Footmercato.



По информации источника, в услугах 25-летнего французского футболиста заинтересован ЦСКА. Московский клуб уже связался с окружением полузащитника для изучения возможного трансфера. Действующий контракт Кабо с «Лорьяном» истекает в июне 2020 года. Отмечается, что французский игрок не планирует продлевать соглашение. Кабо интересуются также «Анже» и «Метц».



В нынешнем сезоне Кабо принял участие в 23 матчах в составе «Лорьяна», записал на свой счёт 4 гола и сделал 2 результативные передачи. «Лорьян» набрал в 21 матче 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 2.