«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»



«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»



«Челси» – «Шрусбери Таун»/«Ливерпуль»



«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»



«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»



«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»



«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»



«Портсмут» – «Борнмут»/«Арсенал»

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 2–5 марта.

Самым титулованным клубом в истории турнира на данный момент является лондонский «Арсенал», который становился победителем Кубка Англии 13 раз. Ближайшим конкурентом является «Манчестер Юнайтед» (12). В тройку входят также «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (по 8).