«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»
«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Шрусбери Таун»/«Ливерпуль»
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»
«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»
«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»
«Портсмут» – «Борнмут»/«Арсенал»
Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 2–5 марта.
Самым титулованным клубом в истории турнира на данный момент является лондонский «Арсенал», который становился победителем Кубка Англии 13 раз. Ближайшим конкурентом является «Манчестер Юнайтед» (12). В тройку входят также «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (по 8).
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