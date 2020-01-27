Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался

Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался
Футбол / Англия 0

Исполнительный директор «Фламенго» Бруно Шпиндель сообщил, что испанский защитник команды Пабло Мари не перейдёт в лондонский «Арсенал».

«Я уже разговаривал с Пабло Мари. Мы ожидаем его на базе «Фламенго» сегодня же. Мы согласились продать его за определённую сумму. После этого он прибыл в Лондон, но затем «Арсенал» изменил условия сделки. «Фламенго» — серьёзный клуб», — приводит слова Шпинделя «твиттер» журналиста Ренато.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» договорился об аренде 26-летнего защитника на полгода с правом последующего выкупа.

Мари перешёл во «Фламенго» летом минувшего года из «Манчестер Сити», за который не сыграл ни одного матча. В составе бразильского клуба Мари принял участие в 30 матчах и забил 3 мяча. С командой защитник выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,8 млн.

«Шахтёр» готов продать Матвиенко «Арсеналу» за £ 30 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020