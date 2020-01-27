Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался

Исполнительный директор «Фламенго» Бруно Шпиндель сообщил, что испанский защитник команды Пабло Мари не перейдёт в лондонский «Арсенал».
«Я уже разговаривал с Пабло Мари. Мы ожидаем его на базе «Фламенго» сегодня же. Мы согласились продать его за определённую сумму. После этого он прибыл в Лондон, но затем «Арсенал» изменил условия сделки. «Фламенго» — серьёзный клуб», — приводит слова Шпинделя «твиттер» журналиста Ренато.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» договорился об аренде 26-летнего защитника на полгода с правом последующего выкупа.
Мари перешёл во «Фламенго» летом минувшего года из «Манчестер Сити», за который не сыграл ни одного матча. В составе бразильского клуба Мари принял участие в 30 матчах и забил 3 мяча. С командой защитник выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,8 млн.
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