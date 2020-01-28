Черевченко — о Кашшаи: удивил его приход. Министром здравоохранения тоже иностранец будет?

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.
«Запрет на критику судей? Я и так не комментировал. Но, по-моему, это неправильно — почему всех можно критиковать, а их нельзя? Каждый должен знать про себя правду, понимать, кто есть кто, а тут получается, что они себя ото всех отгородили. Давайте и тренеров тоже оградим. Критика вообще иногда полезна. Даже не иногда, а почти всегда. Адекватная. Таким образом указываешь на ошибки.
Удивило, что на место Егорова пришёл венгр Кашшаи. Сам факт того, что на эту должность пришёл легионер, стал сюрпризом. Тем более, у нас уже был подобный опыт с Розетти. И что? В России должные работать российские специалисты. Давайте министром здравоохранения иностранца сделаем. На Украине есть такая практика? Вот пусть она там и остаётся, а мне своя рубашка ближе к телу», — сказал Черевченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
Полностью интервью с Черевченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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