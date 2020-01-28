Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы «Первого канала» «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта и в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.

— Леонид Викторович, представьте: вы плывёте в лодке, тонут Месси, Роналду и Тарасов...

— Тарасов вряд ли утонет!

— Кого вы возьмёте, если у вас есть только два свободных места?

— Говорю же, Тара вряд ли утонет, так что спокойно доберётся своим ходом… Кстати, когда стало известно, что Тарасов едет с нами на сборы, мне в «Инстаграм» пришло множество сообщений от разгневанных поклонников Ольги Бузовой. Я сначала не понимал, в чём дело,

— А потом вы по-немногу размотали клубок?

— Да, там две нитки, особо не заплутаешь.

Дмитрий Тарасов был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год.