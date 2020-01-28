Черевченко — о возможном уходе Беляева летом: «Спартак» тоже был в том замесе

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, как клуб продлевал контракт с защитником Максимом Беляевым, а также о тех игроках, которые всё-таки покинули команду.

«Переговоры о новом контракте с Беляевым шли нелегко, он просил время. Видимо, были реальные предложения. Не только от «Локомотива», были и другие команды. Вы же помните, «Спартак», тоже был в том замесе. Беляев хотел в ЛЧ? Ну, знаете, я тоже в своё время хотел поиграть на чемпионате мира. Не получилось. Макса мне дополнительно встряхивать не пришлось. Раз подписал с нами контракт, значит, всё устраивает.



Он воспитанник «Локомотива», поэтому знаю его с 13 лет. В «Локо» он заиграл при Коусейре, в паре с Бурлаком, и я уже тогда с ним работал индивидуально. Поэтому летом много с ним говорил и объяснял, что можно уйти в другую команду и получать большие деньги. Но не играть. Тут уж зависит от того, чего человек хочет. Надо было ему подсказать аргументированно — так, чтобы он меня понял. Как видите, получилось, прислушался».

Мирзов? Лично у меня с ним отношения очень хорошие. Пишу ему, спрашиваю, как дела. Он стремится к тому, чтобы в новом клубе у него всё складывалось иначе. Но надо быть там, чтобы понимать, что и как. В «Спартаке» другой тренер, не знаю, какие у него мысли. Не хотел бы комментировать слухи о его возвращении в Тулу. Видимо, те, кто пишет подобное, знают больше меня. По Джорджевичу всё просто: летом он вернулся в «Зенит», и на него вышел «Локомотив». Луку надо было выкупать, а у нас на трансферы денег нет», — рассказал главный тренер тульской команды в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Полное интервью с Игорем Черевченко будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.