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Черевченко: буду рад, если Бауэру дадут гражданство РФ. Похоже, он играл на каждой позиции

Черевченко: буду рад, если Бауэру дадут гражданство РФ. Похоже, он играл на каждой позиции
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высоко оценил игровые качества немецкого защитника туляков Роберта Бауэра и одобрил его желание получить гражданство РФ.

«Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще на каждой позиции. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провёл, а опорный полузащитник и центральный защитник — по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть — резкими, мобильными.

Читал, что Бауэр готов рассмотреть получение гражданства РФ, в вашем интервью, до этого с ним на эту тему не разговаривали. Я этому посодействовать не могу. Если он хочет, должен сам заняться этим вопросом. Так что по этой теме лучше к спортивному директору. Буду только рад, если ему дадут гражданство — особенно в свете будущего лимита», — заявил Черевченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Первое интервью с Черевченко после успеха в Туле. Беляев, Мирзов, трансферы, прогресс
В декабре его признали лучшим тренером РПЛ, а через месяц он снова потащит «Арсенал» в еврокубки.
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