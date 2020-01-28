Мустафи унесли с поля на носилках в матче с «Борнмутом»
Немецкий защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута».
На 58-й минуте игры Мустафи столкнулся с вратарем «Арсенала» Дамианом Мартинесом и не смог продолжить игру. После столкновения игрока унесли с поля на носилках.
Матч завершился победой команда Микеля Артеты со счётом 2:1. В составе «Арсенала» отличились Букайо Сака и Эдвард Нкетиа, единственный мяч в составе «Борнмута» забил Сэм Сарридж.
Шкодран Мустафи перешёл в «Арсенал» из испанской «Валенсии» в 2016 году. В текущем сезоне 27-летний немецкий защитник провёл за команду 12 матчей.
Читайте также
- 28 января 2020
-
04:05
-
03:39
-
02:27
-
01:25
-
00:58
-
00:38
-
00:26
-
00:14
-
00:02
- 27 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:29
-
23:04
-
22:59
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:03
-
21:53
-
21:37
-
21:37
-
21:14
-
21:09
-
20:43
-
20:39
-
20:23
-
20:22
-
20:03
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
Партнерский контент