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Мустафи унесли с поля на носилках в матче с «Борнмутом»

Мустафи унесли с поля на носилках в матче с «Борнмутом»
Футбол / Англия 0

Немецкий защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута».

На 58-й минуте игры Мустафи столкнулся с вратарем «Арсенала» Дамианом Мартинесом и не смог продолжить игру. После столкновения игрока унесли с поля на носилках.

Матч завершился победой команда Микеля Артеты со счётом 2:1. В составе «Арсенала» отличились Букайо Сака и Эдвард Нкетиа, единственный мяч в составе «Борнмута» забил Сэм Сарридж.

Шкодран Мустафи перешёл в «Арсенал» из испанской «Валенсии» в 2016 году. В текущем сезоне 27-летний немецкий защитник провёл за команду 12 матчей.

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