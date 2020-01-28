Мустафи унесли с поля на носилках в матче с «Борнмутом»

Немецкий защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута».

На 58-й минуте игры Мустафи столкнулся с вратарем «Арсенала» Дамианом Мартинесом и не смог продолжить игру. После столкновения игрока унесли с поля на носилках.

Матч завершился победой команда Микеля Артеты со счётом 2:1. В составе «Арсенала» отличились Букайо Сака и Эдвард Нкетиа, единственный мяч в составе «Борнмута» забил Сэм Сарридж.

Шкодран Мустафи перешёл в «Арсенал» из испанской «Валенсии» в 2016 году. В текущем сезоне 27-летний немецкий защитник провёл за команду 12 матчей.