Черевченко рассказал, как прогрессируют Ломовицкий, Луценко и Лесовой

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, как прогрессируют игроки его команды.
«Во-первых, он (Лесовой) сам в себе разобрался. Тренер не враг себе. Если мы видим, что он сильнее другого игрока на его позиции, будет играть. Даниилу пора было преображаться, у него наверняка есть желание закрепиться и в молодёжной сборной, а для этого нужно играть в клубе. К тому же он, как и все, хочет играть за сборную России. Он повзрослел.
Немного смущает его инфантильность. Но с этим реально бороться, просто он сам это должен осознать — чтобы в голове перещёлкнуло. Мы футболистов только направляем, а остальное зависит от них. С Даней очень много разговаривал Климов (помощник Черевченко по «Арсеналу». — Прим. «Чемпионата»), говорил, что надо меняться, быть злее на поле. Современный футбол он такой, более контактный, от борьбы нельзя уходить. Эти разговоры подействовали, и мы сразу увидели, что на тренировках он стал меняться.
Луценко? Он просто нашёл свою команду. Поначалу не получалось, потому что не прошёл предсезонные сборы из-за проблем со здоровьем. Позже стал потихоньку вливаться, забил много красивых голов. В декабре стал лучшим игроком месяца в РПЛ. Что касается прогресса Ломовицкого, надеюсь, он будет. Не стал бы сравнивать его аренду с той, что была у Бакаева, все люди разные, у всех разные ситуации. Но, если честно, я от него жду немного другого, и знаю, что он это может», — рассказал Черевченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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