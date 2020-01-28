Слуцкий: Кобе Брайант олицетворял современный мир

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире шоу «Вечерний Ургант» высказался о погибшем в авиакатастрофе легендарном американском баскетболисте Коби Брайанте.
«На игре Брайанта росли поколения. Этот человек олицетворял не просто спорт, а весь современный мир», — сказал Слуцкий в эфире.
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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