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«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащитника сборной Ирака

«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащит
«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащитника сборной Ирака
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в скором времени может осуществить покупку нового футболиста.

Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своём «твиттере», сине-бело-голубые близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра». Сделка может быть оформлена в ближайшие часы.

Отмечается, что большое влияние на потенциальный переход Хади оказал иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Информацию о возможном переезде Сафы в Россию подтверждает Iraqi Pro Players в «Инстаграме», однако в данном случае не указан клуб. Источник также утверждает, что стороны близки к сделке и переход может состояться в ближайшие часы.

Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провёл за национальную команду один матч.

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