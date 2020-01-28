«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащитника сборной Ирака

«Зенит» в скором времени может осуществить покупку нового футболиста.



Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своём «твиттере», сине-бело-голубые близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра». Сделка может быть оформлена в ближайшие часы.



Отмечается, что большое влияние на потенциальный переход Хади оказал иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.



Информацию о возможном переезде Сафы в Россию подтверждает Iraqi Pro Players в «Инстаграме», однако в данном случае не указан клуб. Источник также утверждает, что стороны близки к сделке и переход может состояться в ближайшие часы.



Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провёл за национальную команду один матч.

Орлов: у Исламхана нет шансов зацепиться за «Зенит»