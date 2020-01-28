Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити»

Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» ответил на критику главного тренера команды Хосеп Гвардиолы в адрес клубных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0).
Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион.
«Я был очень расстроен и не вижу, чего Хосеп пытается добиться. Он идёт на поводу у критиков, и это раздражает. Мы чувствуем себя неоправданно критикуемыми другими клубами, и становится хуже, когда наш же тренер придерживается этого же. Я бы предположил, что Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные болельщики.
Он должен понять, что эти болельщики относятся к рабочему классу и они тратят на футбол свои заработанные средства. И не имеет смысла попрекать нас за это. Не стоит ставить под сомнение преданность болельщиков, которые поддерживали клуб на протяжении 35 лет без трофеев.
Матч проходил в час дня в воскресенье — это не лучшее время для посещения футбола», — приводит слова представителей клуба болельщиков Daily Mail.
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