«Манчестер Юнайтед» готов дать Санчесу второй шанс

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий на правах аренды в «Интере», вероятно, останется на «Олд Траффорд» в следующем сезоне, утверждает ESPN.
Чилиец проводит этот сезон в «Интере» на правах аренды, однако у итальянского клуба нет в контракте пункта о выкупе футболиста по окончании кампании.
Как сообщает источник, руководство манкунианцев готово дать второй шанс футболисту и включить его в планы на следующий сезон. Минувшим летом «МЮ» пытался продать игрока, но из-за заработной платы чилийца клубу этого сделать не удалось.
В этом сезоне Алексис Санчес принял участие в пяти матчах итальянской Серии А. Футболист забил один гол и не отметился результативными передачами. Нынешний контракт игрока сборной Чили с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года.
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