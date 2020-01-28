«Манчестер Юнайтед» готов дать Санчесу второй шанс

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий на правах аренды в «Интере», вероятно, останется на «Олд Траффорд» в следующем сезоне, утверждает ESPN.

Чилиец проводит этот сезон в «Интере» на правах аренды, однако у итальянского клуба нет в контракте пункта о выкупе футболиста по окончании кампании.

Как сообщает источник, руководство манкунианцев готово дать второй шанс футболисту и включить его в планы на следующий сезон. Минувшим летом «МЮ» пытался продать игрока, но из-за заработной платы чилийца клубу этого сделать не удалось.

В этом сезоне Алексис Санчес принял участие в пяти матчах итальянской Серии А. Футболист забил один гол и не отметился результативными передачами. Нынешний контракт игрока сборной Чили с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года.