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YouTube заблокировал ролик «Рубина» после показа фрагмента в «Вечернем Урганте»

YouTube заблокировал ролик «Рубина» после показа ф
YouTube заблокировал ролик «Рубина» после показа фрагмента в «Вечернем Урганте»
Футбол / РПЛ 0

Видеоролик с тренировки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого был заблокирован на YouTube-канале казанского клуба.

Напомним, вчера, 27 января, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Речь в программе зашла о методах тренировок Слуцкого, которые проиллюстрировали фрагментом видео с канала казанского клуба в YouTube с участием наставника команды. Видеоролик «Рубина» получил блокировку за нарушение авторских прав Первого канала. Стоит отметить, что ролик на канале клуба появился гораздо раньше программы. Таким образом, YouTube заблокировал видео «Рубина», которое показали в «Вечернем Урганте», который взял фрагмент с канала «Рубина».

«Рубин» находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 19 очков в 19 турах чемпионата.

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