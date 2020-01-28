«Рубин» опубликовал обновлённое расписание сборов. Матч с «Динамо» отменён

Казанский «Рубин» в своём «твиттере» опубликовал обновлённое расписание товарищеских матчей на зимних сборах.
Встреча с «Динамо», которая была запланирована на 17 февраля, была отменена. Вместо бело-голубых «Рубин» сыграет со «Славией-Мозырь». 19 февраля состоится матч с «Кайратом».
Расписание матчей «Рубина» на сборах:
Второй сбор.
3 февраля
«Рубин» – «Оденсе»
6 февраля
«Рубин» – «Войводина»
9 февраля
«Рубин» – «Спартак» (Юрмала)
Третий сбор.
16 февраля
«Рубин» – «Славия-Мозырь»
19 февраля
«Рубин» – «Кайрат»
22 февраля
«Рубин» – «Шериф»
После 19 туров «Рубин», набрав 19 очков, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Располагающийся на спасительной 12-й строчке «Ахмат» опережает казанцев по дополнительным показателям.
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