«Рубин» опубликовал обновлённое расписание сборов. Матч с «Динамо» отменён

Казанский «Рубин» в своём «твиттере» опубликовал обновлённое расписание товарищеских матчей на зимних сборах.



Встреча с «Динамо», которая была запланирована на 17 февраля, была отменена. Вместо бело-голубых «Рубин» сыграет со «Славией-Мозырь». 19 февраля состоится матч с «Кайратом».



Расписание матчей «Рубина» на сборах:



Второй сбор.



3 февраля

«Рубин» – «Оденсе»



6 февраля

«Рубин» – «Войводина»



9 февраля

«Рубин» – «Спартак» (Юрмала)



Третий сбор.



16 февраля

«Рубин» – «Славия-Мозырь»



19 февраля

«Рубин» – «Кайрат»



22 февраля

«Рубин» – «Шериф»



После 19 туров «Рубин», набрав 19 очков, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Располагающийся на спасительной 12-й строчке «Ахмат» опережает казанцев по дополнительным показателям.

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