Эллардайс выразил поддержку Сульшеру

Бывший главный тренер сборной Англии и ряда клубов Премьер-лиги Сэм Эллардайс встал на защиту наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Работа в качестве главного тренера заключается в том, чтобы искать и указывать на недостатки команды, а впоследствии исправлять и улучшать их. Если Сульшеру не окажут поддержку и не будут покупать ему в команду более качественных игроков, то я сомневаюсь, что результаты «Манчестер Юнайтед» станут лучше.



На данный момент он берёт всю критику на себя, но на самом деле тренер хорош настолько, насколько хороши игроки, которые имеются у него в составе. И Уле-Гуннар работает так усердно, как может, и с теми игроками, что у него есть», — сказал Эллардайс в эфире talkSPORT.

«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах.