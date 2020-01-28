«Спартак» сообщил об изменении в составе перед вылетом в Катар

Футболисты «Спартака» прибыли в аэропорт Шереметьево, откуда вылетят в Катар, где пройдёт второй зимний сбор команды.



Как сообщает пресс-служба красно-белых, в коллективе произошло одно кадровое изменение – в состав был включён 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.



Напомним, в Катаре «Спартаку» предстоит принять участие в международном товарищеском турнире, в котором также сыграют клубы чемпионата России. Московской команде предстоит провести в Дохе следующие матчи:



1 февраля

«Спартак» — «Ростов», 18:00 мск



5 февраля

«Спартак» — «Локомотив», 18:00 мск



8 февраля

«Спартак» — «Партизан» (Сербия), 14:00 мск



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку