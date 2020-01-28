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«Спартак» сообщил об изменении в составе перед вылетом в Катар

«Спартак» сообщил об изменении в составе перед вылетом в Катар
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Спартака» прибыли в аэропорт Шереметьево, откуда вылетят в Катар, где пройдёт второй зимний сбор команды.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в коллективе произошло одно кадровое изменение – в состав был включён 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.

Напомним, в Катаре «Спартаку» предстоит принять участие в международном товарищеском турнире, в котором также сыграют клубы чемпионата России. Московской команде предстоит провести в Дохе следующие матчи:

1 февраля
«Спартак» — «Ростов», 18:00 мск

5 февраля
«Спартак» — «Локомотив», 18:00 мск

8 февраля
«Спартак» — «Партизан» (Сербия), 14:00 мск

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.

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