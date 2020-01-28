«Подработал детским аниматором в паузе между сборами». Слуцкий выложил очередное видео

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своём «инстаграме» видео, где пошутил на тему окончания первого сбора команды.
На видео человек плотного телосложения в майке с мордой обезьяны изображает животом дыхание животного. 48-летний специалист сопроводил пост следующей подписью: «Подработал детским аниматором в паузе между сборами «Рубина». У толстых свои преимущества».
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав с клубом из Казани пятилетний контракт. «Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанский клуб проведёт 1 марта в гостях с «Тамбовом».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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