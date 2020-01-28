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Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака», отстранённого от матчей на полтора года

Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака», отстранённого от матчей на полтора года
Футбол / РПЛ 0

Заводящий фан-сектора московского «Спартака» Валерий Бевз не сможет посещать спортивные мероприятия на протяжении полутора лет. Суд отклонил его апелляцию.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности Валерия Бевза, футбольного фаната на матче «Спартак» – «Зенит», за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

Суд апелляционной инстанции постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.12.2019 года оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга в «Телеграме».

Напомним, суд назначил наказание Бевзу в начале декабря прошлого года за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Фанат также был оштрафован на 5000 рублей.

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