В Мексике 17-летний футболист сломал ногу через 9 минут после дебюта. Видео

Полузащитник «Пачуки» Эухенио Пичуто Пуга получил серьёзную травму в матче 3-го тура мексиканской Клаусуры с «Леоном».



17-летний футболист вышел на поле на замену на 59-й минуте, когда счёт был 3:0 в пользу соперника. Для хавбека это был первый матч на взрослом уровне, однако дебюту не было суждено стать удачным. Спустя всего девять минут после выхода на газон Пуга попытался дотянуться до мяча в центре поля, но вместо этого неудачно приземлился на опорную ногу, в результате чего произошёл перелом. Юного игрока увезли с поля в слезах.



После выхода Пуги на поле у «Пачуки» не осталось замен, в связи с чем команде пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Счёт остался без изменений, «Леон» победил – 3:0.

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