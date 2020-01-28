Заводящий «Спартака»: меня лишают части жизни. За то, чего я не совершал

Заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз прокомментировал решение суда отклонить его апелляцию на отстранение от посещения спортивных мероприятий на срок полтора года.



«По заседанию было видно, что доказательства моей вины нет. На одном видео не видно, кто кричал, слышно только звук. На втором видео нет звука, видно, что что-то заряжают, но не слышно. Дзюба — воспитанник «Спартака», он очень некрасиво уходил из клуба, поэтому отношение у болельщиков команды к нему негативное. После того как он забил в ворота своей бывшей команды, трибуны просто отреагировали, и всё.



Мы обсудим вопрос с тем, что полиция принудительно перевезла меня из Москвы, с защитниками. Обсуждение вопроса идёт. С прекращением мата на трибунах всё время идёт работа среди клубов Премьер-Лиги. Есть специальная программа «Стоп мат». Клуб предоставил адвокатов и помог в передвижении в город Санкт-Петербург.



Я ещё до конца не осознал, но это очень большой урон моей жизни. Я 20 лет хожу на трибуну, активно болею за «Спартак», и меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают меня за то, чего я не совершал», — цитирует Бевза Sport24.

Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака», отстранённого от матчей на полтора года