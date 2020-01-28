Куртуа: начал болеть за «Реал», когда мне подарили футболку Касильяса

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился воспоминаниями из детства и рассказал, как начал поддерживать мадридский клуб.
«Я начал смотреть за игрой Икера Касильяса и смотреть матчи «Реала». Моя мама работала физиотерапевтом, и у неё был пациент, который ходил на матчи этого клуба и принёс однажды мне флаг и футболку с фамилией Касильяса. С тех пор я всегда был рядом с клубом и мечтал однажды оказаться в нём.
День моей презентации в клубе был потрясающим. Было приятно тогда находиться в окружении семьи и моих близких друзей. Ты становишься счастливым, когда твоя мечта исполнилась. Когда ты ждал этого столько времени и это наконец произошло», — цитирует Куртуа официальный сайт мадридского клуба.
В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых пропустил 10 голов и оставил свои ворота в неприкосновенности в 10 встречах.
- 28 января 2020
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