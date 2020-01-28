Родриго близок у переходу в «Барселону»

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено, вероятно, продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «Твиттер»-аккаунте.
По информации источника, Родриго стал ещё ближе к переходу в каталонский клуб, который ищет форварда на замену травмированному Луису Суаресу, рискующий пропустить остаток текущего сезона. Агент игрока Жорже Мендеш работает над трансфером футболиста и готовится завершить сделку.
Ранее стало известно, что в «Валенсии» сообщили о возможном уходе Родриго, а также президент «Барселоны» подтвердил интерес клуба к форварду.
Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте семья уехала в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года — игрок «Валенсии». В этом розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 18 матчей и забил два мяча.
- 28 января 2020
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