Родриго близок у переходу в «Барселону»

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено, вероятно, продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «Твиттер»-аккаунте.

По информации источника, Родриго стал ещё ближе к переходу в каталонский клуб, который ищет форварда на замену травмированному Луису Суаресу, рискующий пропустить остаток текущего сезона. Агент игрока Жорже Мендеш работает над трансфером футболиста и готовится завершить сделку.

Ранее стало известно, что в «Валенсии» сообщили о возможном уходе Родриго, а также президент «Барселоны» подтвердил интерес клуба к форварду.

Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте семья уехала в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года — игрок «Валенсии». В этом розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 18 матчей и забил два мяча.