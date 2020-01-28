В РПЛ согласились с замечаниями РФС. Новые выборы президента пройдут 17 марта

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об итогах общего собрания Российской Премьер-Лиги. Ранее Российский футбольный союз признал недействительным переизбрание действующего главы лиги Сергея Прядкина.
«Собрание было посвящено определённым моментам, связанным с выборами руководителя лиги. Клубы рассмотрели заявление. Пришли к следующему: мы приняли замечания РФС, в связи с этим решили в соответствии с регламентом назначить срок выдвижения кандидатур руководителя до 4 февраля. 17 марта мы планируем выборы руководителя РПЛ. Сформирована избирательная комиссия. В соответствии с рекомендациями РФС до 30 июня будут подготовлены изменения в уставе. Хотим отметить, что РФС сам признал необходимость изменения корректировок в своих документах. Сегодня обсуждался вопрос о том, что в соответствии с нынешним регламентом РФС и ФИФА их требования являются обязательными для клубов, которые являются членами РФС.
Встреча прошла в рабочей атмосфере. Никаких конфликтов не было. Тема сегодняшней встречи носит рабочий характер. Намечен план действий. Коллеги попросили меня выступить из-за моей в какой-то степени медийности. Не из-за того, что я каким-то образом связан с тем креслом, которое занимаю», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 28 января 2020
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