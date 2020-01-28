Председатель комитета женского футбола РФС: у нас очень много ярких футболисток в России

Председатель комитета женского футбола Российского футбольного союза Полина Юмашева прокомментировала своё назначение на пост.
«Люди должны узнать, что женский футбол — это круто, модно, современно, интересно, искренне и очень эмоционально. Постараемся, чтобы о женском футболе заговорили: на телевидении, в СМИ, в интернете. У нас очень много ярких футболисток в России с очень интересными историями. И вы о них скоро узнаете.
Посмотрите, как стремительно развивается женский футбол во всём мире. В мае 2019 года УЕФА опубликовал первую стратегию женского футбола, которая включает в себя глобальный план развития женского футбола во всех 55 европейских национальных футбольных ассоциациях, в том числе и в России. Женский футбол имеет огромный потенциал, в Германии, Франции или Испании, им занимаются сотни тысяч женщин, в США — миллионы. Яркий пример — это последний чемпионат мира по женскому футболу во Франции, который собрал огромную аудиторию», — приводит слова Юмашевой «РБК-Спорт».
- 28 января 2020
-
15:29
-
15:26
-
14:54
-
14:54
-
14:46
-
14:45
-
14:27
-
14:08
-
13:53
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:33
-
12:16
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:30
-
11:27
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:22
-
10:17
-
10:02
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00