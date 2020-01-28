Председатель комитета женского футбола РФС: у нас очень много ярких футболисток в России

Председатель комитета женского футбола Российского футбольного союза Полина Юмашева прокомментировала своё назначение на пост.

«Люди должны узнать, что женский футбол — это круто, модно, современно, интересно, искренне и очень эмоционально. Постараемся, чтобы о женском футболе заговорили: на телевидении, в СМИ, в интернете. У нас очень много ярких футболисток в России с очень интересными историями. И вы о них скоро узнаете.



Посмотрите, как стремительно развивается женский футбол во всём мире. В мае 2019 года УЕФА опубликовал первую стратегию женского футбола, которая включает в себя глобальный план развития женского футбола во всех 55 европейских национальных футбольных ассоциациях, в том числе и в России. Женский футбол имеет огромный потенциал, в Германии, Франции или Испании, им занимаются сотни тысяч женщин, в США — миллионы. Яркий пример — это последний чемпионат мира по женскому футболу во Франции, который собрал огромную аудиторию», — приводит слова Юмашевой «РБК-Спорт».