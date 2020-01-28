Не игравший полгода Бен-Арфа подписал контракт с «Вальядолидом»

«Вальядолид» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Ренна» Атема Бен-Арфа.
Испанский клуб заключил с 32-летним французским футболистом контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Атем достался «Вальядолиду» бесплатно, поскольку в течение полугода находился в статусе свободного агента. После перехода игрок обменялся рукопожатиями с президентом клуба – легендарным бразильским нападающим Роналдо.
Бен-Арфа пребывал без клуба с лета прошлого года, когда истёк его контракт с «Ренном», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее хавбек также выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити» и «Пари Сен-Жермен». С 2007 по 2015 год Атем вызывался в сборную Франции.
Фото: Официальный сайт ФК «Вальядолид»
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