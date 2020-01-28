Боярский — о переводе Кокорина в «Зенит-2»: какие-то подковёрные игры

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего питерского клуба Александра Кокорина в «Зенит-2».
«Семак рассчитывал на него, Саша не поехал в «Сочи» и играет практически бесплатно в команде. Я считаю, что его нужно оставить. Не знаю всех тонкостей про перевод во вторую команду, может быть, это временное явление. Но мои ожидания связаны с тем, что рано или поздно эта ситуация изменится. Пока что там идут какие-то подковёрные игры. Ну да бог с ним, не печальтесь, всё будет нормально», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба.
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