Ещенко: «Спартак» мог спокойно два-три года ещё выигрывать чемпионат

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о времени в клубе. 35-летний футболист выступает за красно-белых с 2016 года.
«Были три года назад первыми. А сейчас — на 10-м месте… Для человека, у которого амбиции какие-то есть, это неприятно. Были первыми, второе место отпустили потом. Могли спокойно два-три года ещё выигрывать чемпионат. Где-то упустили шансы в концовках… Неприятно, в общем.
Самое большое разочарование за эти три сезона в «Спартаке»? Всегда неприятно расставаться с теми футболистами, вместе с которыми ты добился результата. Та же история с лайками, из-за которых я перестал играть. Сейчас мог бы уже 100 матчей провести за «Спартак». Если говорить о результате — понятно, что матч с «Тосно» в полуфинале Кубка. Ещё обидно, что не вышли из группы в Лиге чемпионов. Хотя бы один из двух ничейных матчей с «Марибором» могли выиграть. А так — в принципе всем доволен. И команда подобралась хорошая, и тренеры, и руководство», — цитирует Ещенко Sport24.
- 28 января 2020
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