«Тоттенхэм» выкупил Ло Чельсо у «Бетиса»
«Тоттенхэм Хотспур» активировал опцию выкупа полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Бетиса», сообщает пресс-служба английского клуба.
Аргентинский футболист присоединился к «шпорам» на постоянной основе, заключив контракт до лета 2025 года. В арендном договоре между клубами была прописана сумма выкупа в € 60 млн, однако сообщалось, что она будет уменьшена, если сделка состоится в зимнее трансферное окно.
Ло Чельсо перешёл в «Тоттенхэм» летом прошлого года. За аренду на один год лондонцы заплатили «Бетису» € 16 млн. Ранее хавбек также защищал цвета «Росарио» и «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил 1 жёлтую карточку.
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